Президент России Владимир Путин принял в Москве правителя Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мохаммеда бин Заида Аль Нахайяна. В ходе встречи российский лидер отметил значительный рост двусторонних отношений.

«Все наши договоренности выполняются. И в полной мере соответствуют уровню стратегического партнерства. За последние три года товарооборот увеличился в три раза», — сказал Путин на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бин Заидом Аль Нахайяном.

Лидеры также обсудили ситуацию в Украине и на Ближнем Востоке, которую Путин охарактеризовал как «очень сложную». «Разумеется, я вас проинформирую о других непростых ситуациях, которые касаются напрямую России, прежде всего это касается украинского кризиса», — сказал Путин.

Российский президент выразил благодарность ОАЭ за посредничество в обмене пленными между Россией и Украиной.

После начала войны в Украине торговые отношения между Россией и ОАЭ значительно укрепились. В воскресенье Путин провел неформальный ужин с шейхом Мохаммедом в своей резиденции. Ожидается, что лидер ОАЭ примет участие в саммите БРИКС, который начнется во вторник в Казани.

Шейх Мохаммед в свою очередь заявил о намерении ОАЭ развивать и укреплять двусторонние связи с Россией.