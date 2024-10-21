Утром 21 октября «Оскар» обрушился на восточное побережье Кубы, ветер достигает 130 км/ч. Тропический шторм еще больше усугубляет ситуацию на острове, который третьи сутки живет без света. В пятницу главная электростанция Кубы в Матансас вышла из строя, оставив без света 10 млн человек. Частичное восстановление произошло в субботу, но вскоре произошло новое отключение.

Министр энергетики Висенте Леви пообещал восстановить электричество для большинства жителей к вечеру понедельника, при этом «последние клиенты могут получить свет только во вторник». Но его обещание может сорвать ураган.

«‎Оскар»‎ уже нанес удар по городу Баракоа, где высота волн достигала 4 метров. Через несколько часов ураган ослаб, но по данным Национального центра ураганов США, он все еще может вызвать «значительные» наводнения и оползни.

Из-за отключения электричества кубинцы остались не только без света и кондиционеров, но также и без водоснабжения — многие опреснительные установки в стране не могут работать без электроэнергии. Аналогично нарушена работа аэропорта и больниц, которые вынуждены перейти на электрогенераторы, но топлива не хватит надолго.

Продукты в холодильниках начинают портиться. Многие семьи вынуждены готовить на дровах. Растущее недовольство находит отражение в социальных сетях, где граждане выражают недовольство ситуацией. Эксперты отмечают, что отключение света и последствия урагана могут привести к новым протестам, подобным тем, что произошли в июле 2021 года.

Президент Мигель Диас-Канель заявил, что власти Кубы работают над защитой населения и восстановлением света в экстренном порядке. Премьер-министр Мануэль Марреро объяснил сбои в электроснабжении ухудшением инфраструктуры и нехваткой топлива. Пока неясно, как быстро власти острова смогут ликвидировать последствия энергокризиса.