Британское правительство готовится к досрочному освобождению 1100 заключенных из-за переполненности тюрем. Это вынужденное решение — попытка хоть как-то решить проблему нехватки мест в пенитенциарных учреждениях.

Освобождение заключенных — это часть более широкой стратегии. Главная ее идея — сократить время отбывания наказания и освободить тех, кто осужден за мелкие правонарушения. В Британии самый высокий уровень тюремного заключения в Западной Европе.

Во время первого этапа освобождения в середине сентября на свободу вышли 1700 заключенных — это помогло снизить численность тюремного населения с 88 521 до 86 333 человек. Однако уже через неделю численность заключенных снова возросла, достигнув 87 028.

Министр юстиции Британии Шабана Махмуд предупредила, что тюрьмы могут вскоре исчерпать свои ресурсы — это приведет к краху судебной системы, так как суды не смогут отправлять новых осужденных в места лишения свободы.

Освобождение не касается осужденных за сексуальные преступления, домашнее насилие, терроризм или насильственные действия. В сентябре было зафиксировано 37 случаев ошибочного освобождения, все они были возвращены под стражу. Министр Махмуд также планирует пересмотреть правила наказания, включая возможность более строгих альтернативных мер — общественных работ, штрафов, домашнего ареста.

Дефицит мест в тюрьмах усилился после расистских беспорядков в Британии в августе. В результате волны ультраправых погромов против мигрантов и мусульман были задержаны более 1000 граждан страны, что вызвало нехватку мест в тюрьмах.

Правительство премьера Кира Стармера предложило экстренную меру — содержать подозреваемых в камерах полицейских участков до тех пор, пока не освободится место для них в переполненных тюрьмах.

Новая временная мера будет означать, что подозреваемых будут вызывать в суд только тогда, когда будет подтверждено наличие камеры в одной из более чем 100 тюрем по всей стране. До тех пор они будут содержаться в полицейском участке.