ПОЛИТИКА
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Иран пытается сдержать Израиль
Тегеран предупредил о «красной линии» и заявил о готовности к атакам на ключевые израильские цели в случае агрессии
Иран пытается сдержать Израиль
фото: Reuters / Reuters
21 октября 2024 г.

Иран предупредил, что любое израильское нападение на его территорию будет расценено как пересечение «красной линии». Глава иранского МИД Аббас Арагчи заявил, что Тегеран уже определил цели для ответного удара по Израилю, если будет совершена атака на ядерные объекты Ирана.

«Мы готовы дать ответ на любое нападение, включая удары по нашим ядерным объектам. Все цели в Израиле уже определены, и по ним будет нанесен удар», — отметил Арагчи.

Министр также подверг критике политику США, заявив, что без поддержки Вашингтона Израиль не смог бы вести боевые действия в Ливане и секторе Газа. «Если бы американцы проявили политическую волю, они могли бы остановить Израиль», — добавил глава МИД Ирана.

Текущая напряженность между Ираном и Израилем усилилась после ракетной атаки Ирана 1 октября. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил президенту США Джо Байдену, что Тель-Авив готовится нанести удары по военным объектам Ирана. По данным The Washington Post, обсуждаются варианты атак на ядерные или нефтяные объекты.

Ситуация осложнилась после утечки секретных документов ЦРУ, в которых детализируются планы Израиля по нанесению удара по Ирану. Документы с грифом «совершенно секретно» начали распространяться в интернете 15 октября. В них упоминается подготовка ВВС Израиля к возможной операции против Ирана.

Документы раскрыли то, что Тель-Авив всегда отказывался публично подтверждать: что у страны есть ядерное оружие. В утекших файлах говорится, что США не видели никаких признаков того, что Израиль планирует применить ядерное оружие против Ирана.

Утечка произошла в крайне деликатный момент в американо-израильских отношениях и наверняка вызовет гнев у израильтян, которые готовились нанести удар по Ирану в ответ на ракетный обстрел Ирана 1 октября.

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