Иран начал возведение стены вдоль своих восточных границ с Пакистаном и Афганистаном. Как отмечает иранский портал Tabnak, цель проекта — борьба с контрабандой топлива, продуктов питания и наркотиков, а также противодействие нелегальной миграции. Стена будет высотой 4 метра и протяженностью почти 300 километров.

По данным иранского государственного агентства IRNA, командующий Пограничной полицией Ирана Ахмад Али Годарзи заявил, что строительство уже началось в южной части провинций Систан и Белуджистан, а также Хорасан-Резави. Военачальник также подчеркнул, что следующим этапом станет укрепление границ на западе страны — в провинциях Илам, Курдистан и Западный Азербайджан.

Главным приоритетом проекта Годарзи назвал обеспечение безопасности на границе с Афганистаном и Пакистаном. Он отметил, что около 80% наркотрафика в Иран осуществляется через эти страны, что делает данные районы наиболее уязвимыми с точки зрения безопасности.

Строительство стены финансируется государством, и сейчас основные усилия направлены на оснащение строительных площадок.

При этом еще в начале 2021 года Иран начал строительство аналогичного заграждения на границе с Афганистаном. Тогда было построено около 60 км стены, хотя общая протяженность границы двух стран — более 900 км.

О строительстве заграждений Иран впервые заговорил еще в январе текущего года, после громких терактов в Кермане и Систан-Белуджистане. Власти в Тегеране отмечали, что хотят построить заграждение, чтобы предотвратить попадание террористических группировок с территории соседних Пакистана и Афганистана.

При этом региональные СМИ отмечают, что данная инициатива вызвала противоречия с властями Афганистана — они утверждают, что закрытие границы возможно только с обоюдного согласия сторон. Иран не стал спрашивать мнение Кабула при начале строительства, отметили в афганском руководстве.

На фоне строительства стены также продолжаются переговоры между Ираном и Афганистаном по вопросу водных ресурсов реки Гильменд — непонятно, как строительство стены повлияет на использование водной артерии и доступ к воде с обеих сторон границы.