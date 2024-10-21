Неизвестный напал с оскорблениями на американских студентов во время пропалестинского митинга

На студентов университета Миннесоты, участвовавших в митинге в поддержку Палестины, напал неизвестный, который начал оскорблять их и называть «террористами». Пропалестинские протесты, организованные в Университете Миннесоты, вызвали большое внимание и напряжение. На студентов, участвующих в акциях солидарности с Палестиной, обрушились нападки как со стороны других студентов, так и со стороны неизвестных лиц. Эти инциденты вызвали дополнительные протесты и привлекли внимание к теме прав палестинцев в американских университетах. Акции протеста усилились на фоне обострения конфликта между Израилем и Палестиной, особенно после годовщины событий 7 октября, когда израильские удары по сектору Газа привели к гибели десятков тысяч людей. На митингах в Миннесоте студенты требовали прекратить поддержку Израиля и привлекать внимание к гуманитарной катастрофе в Газе. Эти события произошли на фоне других протестов, проходивших по всему миру, включая марши солидарности в Берлине и Лондоне, где также звучали призывы к справедливости для палестинцев. #trtнарусском #израиль #сша #миннесота #студенты #протест #митинг #расист #нападение #ругательства #палестина #газа #новости #трт #новостимира