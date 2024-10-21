США готовы предоставить Украине до 20 млрд долларов в рамках 50-миллиардного кредита, организованного странами G7. Погашение будет происходить за счет доходов от замороженных российских активов в Европе. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

Переговоры о кредите на общую сумму 50 млрд долларов продолжаются с июня. Пока не ясно, как будет распределена сумма между странами G7. В США рассматривают возможность внесения до 20 млрд. Однако окончательное решение откладывалось, так как Брюссель не мог гарантировать, что санкции против российских активов будут продлены на три года, из-за возможного вето Венгрии.

Тем не менее источники FT сообщили, что США сообщили партнерам из G7 о готовности предоставить 20 млрд долларов, что составляет 40% от общей суммы. Вероятно, это решение связано с предстоящими президентскими выборами в США. Эксперты считают, что администрация Байдена приняла это решение из-за опасений сокращения помощи Украине, если на выборах победит Дональд Трамп.

Окончательное соглашение пока не достигнуто. США продолжают обсуждения с Конгрессом и Украиной о механизме погашения кредита. Ожидается, что министры финансов стран G7 обсудят детали на заседании 25 октября в Вашингтоне в рамках встреч МВФ и Всемирного банка.

Министерство финансов США от комментариев воздержалось.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что Москва категорически против использования ее активов для финансирования Украины. Россия также планирует подать юридические иски против всех, кто будет вовлечен в процесс использования этих средств. Однако пока речь идет не о самих активах, а о доходах, которые они генерируют.

На сегодняшний день в Европе заморожено 211 млрд долларов российских активов. Основная их часть находится в Бельгии под управлением компании Euroclear, которая за 2023 год заработала 3 млрд долларов прибыли на этих средствах.