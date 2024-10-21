Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова Дональда Трампа о возможном ударе по Москве связаны с его предвыборной кампанией. По мнению Пескова, в ходе финальной стадии выборов в США часто звучат «эмоциональные и горячие заявления».

Когда его спросили, действительно ли Трамп угрожал Москве в разговоре с президентом Владимиром Путиным, Песков отказался раскрывать содержание личных бесед.

«Мы по-прежнему предпочитаем заявлять очень ответственную позицию в плане непридания публичности содержания разговоров, которые ведутся на высшем уровне. К нашему сожалению, целый ряд мировых лидеров такой позиции не придерживаются и такую информационную «гигиену» в данном случае не соблюдают. Ну это на их совести», — заявил он.

Ранее Дональд Трамп заявил в интервью The Wall Street Journal, что предупреждал Владимира Путина о последствиях: «Я сказал: «Владимир, если ты пойдешь на Украину войной, я тебя так сильно ударю, что ты даже не поверишь. Я ударю прямо по центру этой чертовой Москвы».

Трамп не раз утверждал, что при его президентстве война между Россией и Украиной не началась бы, потому что у него были «хорошие отношения с Путиным». Однако в Кремле на это заявили, что при Трампе для России «ничего особенно хорошего не происходило», хотя диалог поддерживался.

В своей книге «Война» журналист Боб Вудворд упомянул, что после ухода с поста президента Трамп разговаривал с Путиным по телефону семь раз. Кремль эти данные не подтвердил, а Песков в интервью The New York Times назвал их «типичной дезинформацией» в контексте предвыборной кампании Трампа.