Министерство иностранных дел Южной Кореи вызвало российского посла в Сеуле, чтобы выразить протест против отправки северокорейских военных в Россию для участия в войне в Украине. Об этом сообщило информагентство «Рёнхап» в понедельник.

Посол России в Южной Корее Георгий Зиновьев подтвердил агентству, что встретился с первым заместителем министра иностранных дел Южной Кореи Ким Хон Гюном.

Запросы о комментариях от Reuters в адрес МИД Южной Кореи остались без ответа.

На прошлой неделе южнокорейская разведка сообщила о том, что Северная Корея направила в Россию 1500 бойцов спецназа для прохождения обучения на военных базах на Дальнем Востоке. По данным ведомства, эти военные могут быть отправлены для участия в боевых действиях в Украине.

Белый дом пока не подтвердил эти сообщения. Представитель Совета национальной безопасности США отметил, что если северокорейские солдаты действительно участвуют в войне на стороне России, это станет опасным развитием событий в конфликте.

Президент Владимир Зеленский заявил в воскресенье, что он хотел бы увидеть более решительную реакцию на предполагаемое участие солдат КНДР в войне против Украины.

«К сожалению, нестабильность и угрозы могут значительно возрасти после того, как Северная Корея будет обучена современным методам ведения войны. Если сейчас мир будет молчать, и нам надо будет воевать с солдатами из Северной Кореи на фронте так же ежедневно, как мы защищаемя от [иранских беспилотников] Shahed, то это точно никому в мире не пойдет на пользу и только продлит эту войну», — сказал украинский лидер.

Россия и Северная Корея отрицают участие в каких-либо военных поставках. Кремль также отверг утверждения о том, что Северная Корея могла отправить своих военнослужащих для поддержки России в ее действиях против Украины.