Израильские солдаты напали на палестинских фермеров на Западном берегу

Израильские военные с помощью шумовых гранат разогнали палестинских фермеров, выращивающих оливки в Рамалле на оккупированном Западном берегу, где с момента начала войны Израиля в Газе в октябре 2023 года произошло более 2 700 незаконных нападений еврейских поселенцев на местных палестинцев. Один из фермеров рассказал про тактику Израиля по захвату этих палестинских территорий. Израильские военные и поселенцы усилили свои нападения на палестинских фермеров в период сезона сбора оливок на Западном берегу. Эти атаки носят массовый характер и сопровождаются значительным насилием. Например, в октябре 2024 года в районе Рамаллы более 50 вооружённых израильских поселенцев напали на палестинских фермеров, что привело к множественным травмам среди мирных жителей, включая женщин и детей. В результате многие получили серьезные травмы, а несколько пострадавших лишились возможности продолжать работать на своей земле. #trtнарусском #израиль #палестина #западныйберег #фермеры #оливки #гранаты #разгонфермеров #новости #трт #новостимира