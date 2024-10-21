Израиль готовится нанести «масштабный удар» по Ирану в ответ на ракетную атаку 1 октября, когда по Тель-Авиву было выпущено около 180 баллистических ракет. Тегеран заявил, что это была месть за недавние убийства лидеров «Хезболлы», ХАМАС и командира Революционной гвардии Ирана.

«Израиль готовится провести масштабную атаку против Ирана, подготовка включает укрепление обороны в ожидании возможного иранского ответа», — заявил неназванный израильский чиновник в эфире общественного телеканала KAN в воскресенье вечером.

Израиль ведет интенсивные консультации со своим ключевым союзником, США, по определению потенциальных целей и оборонительных потребностей. В субботу израильская армия сообщила о развертывании американской системы противоракетной обороны THAAD для перехвата баллистических ракет дальнего радиуса действия.

До прибытия THAAD противовоздушная оборона Израиля опиралась на три системы: «Хец» для перехвата ракет дальнего радиуса действия, «Праща Давида» для среднего и «Железный купол» для ближнего. Все три системы не смогли перехватить многие иранские ракеты.

Израильские СМИ предполагают, что предстоящая атака может быть направлена на нефтяные или ядерные объекты Ирана. Тегеран пообещал «болезненно» ответить на любой израильский удар.

На фоне этой эскалации Израиль продолжает военную операцию в секторе Газа, несмотря на резолюцию Совета Безопасности ООН о немедленном прекращении огня. По данным местных органов здравоохранения, погибло более 42 600 человек, в основном женщины и дети, около 99 800 получили ранения. Почти все население Газы было вынуждено покинуть свои дома в условиях продолжающейся блокады, которая привела к острой нехватке продовольствия, чистой воды и медикаментов.

В настоящее время в Международном суде рассматривается дело против Израиля по обвинению в геноциде в Газе.