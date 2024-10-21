Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига совершил свой первый визит в Анкару в качестве главы МИД 21 октября. Ранее он занимал пост посла Украины в Турции с 2016 по 2021 год. В ходе визита Сибига провел переговоры с министром иностранных дел Хаканом Фиданом, министром обороны Яшаром Гюлером и министром торговли Омером Болатом.

По итогам встречи главы внешнеполитических ведомств провели совместную пресс-конференцию. «Отношения между Турцией и Украиной развиваются очень уверенно. Мы сталкиваемся с геополитическими вызовами, связанными с войной. Несмотря на это, наше многостороннее сотрудничество с Украиной улучшается день ото дня», — заявил Фидан.

Сибига, в свою очередь, отметил, что чувствует себя в Анкаре как дома. «Турция — наш стратегический партнер, и мы хотим построить надежные и крепкие отношения с нашим партнером на основе взаимных интересов», — подчеркнул украинский министр.

Фидан подтвердил поддержку Турцией территориальной целостности Украины, включая Крым. «Хочу еще раз подчеркнуть, что мы готовы содействовать усилиям по достижению мира. Вы знаете об искренней заинтересованности нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана в этом вопросе. Он прилагает огромные усилия для прекращения этой войны, которая приносит колоссальные разрушения и человеческие жертвы», — заявил глава турецкого МИД.

Сибига сообщил, что представил Фидану «план победы», подготовленный президентом Украины Владимиром Зеленским. «Мы благодарны Турции за поддержку с первого дня войны. Для нас очень важно, что Турция поддерживает украинский «план мира» и возглавляет Черноморскую зерновую инициативу», — отметил министр, добавив, что единственный путь к достижению длительного и справедливого решения проблемы с Россией — это украинский «план мира».