ПОЛИТИКА
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Ллойд Остин в Киеве
Глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в Киев с необъявленным визитом для обсуждения дальнейшей поддержки Украины
Ллойд Остин в Киеве
Ллойд Остин в Киеве / Фото: Reuters
21 октября 2024 г.

Глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в Киев с необъявленным визитом, сообщает The Wall Street Journal и CNN. По данным WSJ, визит носит символический характер. Остин привез «послание о твердой приверженности поддержке Украины». Однако он не привез ни новой военной помощи, ни разрешения на использование ракет большой дальности для ударов по целям в России, сообщают издания.

CNN уточняет, что в ходе визита Остин встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Рустемом Умеровым. Основной темой обсуждения станут потребности Украины в вооружении и планы США по продолжению поддержки страны в 2024 году.

Визит также позволит Остину пересмотреть ход отношений между США и Украиной за последние два с половиной года, отмечает CNN со ссылкой на источник в Пентагоне. Собеседник подчеркнул, что украинцы сталкиваются с «очень сложной ситуацией» по мере приближения зимы.

CNN также отмечает, что визит проходит на фоне неопределенности относительно будущей поддержки Украины со стороны США в случае победы Дональда Трампа на выборах. Тем не менее, собеседники телеканала уверены, что поддержка будет продолжаться. Остин ранее заявил, что, по его мнению, союзники США продолжат наращивать помощь Украине в следующем году, независимо от результатов выборов.

Это не первый визит Остина в Киев. Он уже посещал украинскую столицу 20 ноября 2023 года перед очередным заседанием Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн. WSJ полагает, что нынешний визит, вероятно, станет последним для Остина в его нынешней должности главы Пентагона.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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