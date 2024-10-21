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В США умер главарь террористической организации FETÖ Фетуллах Гюлен
Фетуллах Гюлен, организатор попытки государственного переворота в Турции в 2016 году, скончался в США, в штате Пенсильвания. О смерти 83-летнего террориста Гюлена в больнице, где он проходил лечение, сообщил пропагандистский сайт террористической группировки Herkul в своем аккаунте в X. Анкара неоднократно требовала экстрадиции главаря террористов, однако в Вашингтоне отклоняли эти запросы. #trtнарусском #сша #пенсильвания #гюлен #fetö #террорист #умер #переворот #путч #новости #новостимира #трт
В США умер главарь террористической организации FETÖ Фетуллах Гюлен / Others
21 октября 2024 г.
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