Правительство Армении в настоящее время не рассматривает вопрос присоединения к БРИКС, заявил вице-премьер страны Мгер Григорян в ходе выступления перед журналистами в парламенте.

«Очень сложно сейчас давать такие оценки. В рамках консолидации вокруг БРИКС еще столько обсуждений должно состояться, чтобы нам с вами было понятно, что это за процесс [интеграции], будет он или нет», – подчеркнул Григорян.

Несмотря на это, премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в саммите БРИКС, который пройдет 22-24 октября в Казани. В этом году председательство в организации, основанной в 2006 году по инициативе России, перешло к Москве.

Ранее аналогичную позицию высказал и Казахстан. По словам пресс-секретаря президента Берика Уали, несмотря на поступавшие предложения о вступлении, страна воздержится от подачи заявки в объединение. Причиной названо предпочтение президента Касым-Жомарта Токаева в пользу ООН как «универсальной организации».

БРИКС изначально объединял пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. Организация была создана в рамках Петербургского международного экономического форума. С 1 января 2024 года к организации присоединились Египет, Иран, Эфиопия, Саудовская Аравия и ОАЭ.