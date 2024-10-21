ПОЛИТИКА
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Тысяча палестинцев покинет Газу
Тысяча женщин и детей, нуждающихся в медицинской помощи, будет эвакуирована из сектора Газа в Европу при содействии ВОЗ и европейских стран
Тысяча палестинцев покинет Газу
Около 10 тыс. человек в Газе нуждаются в эвакуации для получения неотложной медицинской помощи / Фото: Reuters
21 октября 2024 г.

До тысячи женщин и детей, которые нуждаются в срочной медицинской помощи, будут эвакуированы из сектора Газа в Европу. Об этом заявил глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. По его словам, Израиль согласился провести тысячу медицинских эвакуаций в страны Европейского Союза в ближайшие месяцы.

Эвакуация будет организована при поддержке ВОЗ и соответствующих европейских стран, добавил Клюге в интервью AFP, опубликованном в понедельник.

Ранее следователи ООН обвинили Израиль в целенаправленных атаках на медицинские учреждения в Газе и пытках медперсонала, заявив, что эти действия могут быть квалифицированы как «преступления против человечности».

По данным Рика Пиперкорна, представителя ВОЗ на оккупированных палестинских территориях, еще около 10 тыс. человек в Газе нуждаются в эвакуации для получения неотложной медицинской помощи.

С начала конфликта в октябре 2023 года, благодаря содействию европейского отделения ВОЗ, было эвакуировано 600 человек в семь европейских стран.

Клюге подчеркнул, что такой успех стал возможен благодаря открытому диалогу с партнерами. Он добавил, что важно избегать политизации здравоохранения.

Клюге также выразил обеспокоенность приближением третьей зимы войны в Украине, отметив, что 80% гражданских энергосетей повреждены. В больницах хирурги вынуждены оперировать при свете налобных фонарей.

По данным ВОЗ, с начала российского нападения в феврале 2022 года в Украине было зарегистрировано около 2 тыс. атак на медицинские учреждения.

«Это будет очень тяжелая зима», — добавил Клюге.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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