Последние кадры с Яхьей Синваром, преемником Исмаила Хании в качестве политруководителя ХАМАС, перед его гибелью опровергли израильскую пропаганду, которая утверждала, что он якобы скрывался в бункерах среди заложников. Видео продемонстрировало его активное участие в решительном сопротивлении до последнего вздоха. Однако, судя по всему, этого оказалось недостаточно, и по инерции пропаганда продолжила рассказывать свои сказки.

Некоторые западные СМИ уже более года пытаются смягчить или исказить масштабы происходящего в Газе. Эти же СМИ изобразили смерть Синвара, лидера ХАМАС, как позорную, c игнорированием всех фактов.

Объективности в журналистике, как правило, ждать не стоит. Почти все СМИ, за редким исключением, так или иначе представляют интересы или идеологии определенных групп. Тем не менее эти издания продолжают выдавать себя за беспристрастные медиа. Некоторые СМИ не пишут прямо, но их подтекст звучит еще громче. Так и в этом случае.

Одно из таких крупных изданий сосредоточилось на описании «обстоятельств смерти главы ХАМАС». Если пропагандисты стремятся принизить значимость гибели в бою, особенно в условиях неравных сил, как это было с Синваром, использование фразы «обстоятельства смерти» может быть применено для отвлечения внимания от его героизма или патриотического контекста его гибели. В данном случае это выражение звучит несколько бюрократично, смещая акцент на технические детали или даже предполагая, что смерть могла быть результатом незначительных, небоевых факторов. Складывается впечатление, что погибший стал жертвой какого-то инцидента, и при этом там же подчеркивается, что его смерть была почти «случайной».

Вместо правдивого «погиб на поле боя», слова «обстоятельства смерти» фокусируются на технических аспектах, что делает смерть более банальной, не заслуживающей публичного внимания. Это звучит так, будто, например, два пьяницы до смерти подрались из-за бутылки, а полиция приехала расследовать «обстоятельства смерти».

Еще одним аспектом, который пронизывает все аргументы относительно гибели Синвара, является акцент на его трусости и факте его укрытия. К примеру, фразы вроде: «Израиль охотился за лидером ХАМАС», «Синвар находился в бегах больше года», «Синвар исчез в секторе Газа вскоре после организации терактов 7 октября», направляют внимание на его так называемое «бегство», умаляя его роль и отвагу. Или, например, утверждается, что глава ХАМАС прятался в туннелях вместе с группой телохранителей, находясь под защитой живого щита из захваченных в Израиле заложников. Другими словами, словно у него было два уровня защиты: один — в виде щита, причем живого, из заложников, другой — телохранители.

Также сообщается, что, когда его нашли, «он прятался среди куч мусора». Имеются в виду обломки здания, разрушенного в результате обстрела из танка, такие как куски бетона и завалы стройматериалов. Опять же, создается впечатление, что его обнаружили как какого-то бродягу, прятавшегося среди мусора.

Все проявления скрытности и трусости подразумевают изначально негативные намерения. В одном интересном фильме в начале сюжета герои собираются за столом и обсуждают различные вещи. Кто-то задает вопрос: что бы они предпочли — уметь летать или быть невидимыми? Большинство выбирает полет, но один из присутствующих отвечает, что предпочел бы невидимость. На это другие сразу же реагируют комментарием, что невидимость зачастую ассоциируется с желанием скрыться от чужих глаз из-за своих поступков.

Другими словами, люди не хотят, чтобы их дурные дела стали известны. Воры и убийцы стараются оставаться незаметными, в то время как хорошие поступки, как правило, показывают другим. Поэтому любая ассоциация с укрытием и трусостью не просто отражает чей-то характер, а напрямую связывается с чем-то плохим. Виновный всегда стремится скрыться. Скрывается — значит, виновен; значит, плохой и заслуживает своего.

Следует отметить, что кадры убийства главы политбюро ХАМАС лишь подчеркивают его мужество. Зачем сионистской пропаганде, которая является мастером создания ложных нарративов, демонстрировать чью-то отвагу?

Многие, наблюдая видео гибели Синвара, видят человека, сражающегося лицом к лицу с машиной как в прямом, так и в переносном смысле. Это мощная картина, когда умирающий, но все еще непокорный, сражается с захватчиком до конца.

Однако сионисты, похоже, не способны осознать этот образ в полной мере. Они воспринимают его лишь как подтверждение того, что убили своего врага. Для них это символ силы: они сильны, и этот момент имеет для них особое значение. Они ощущают себя на вершине власти, ни перед кем не отвечая и не переживая никаких последствий своих действий.