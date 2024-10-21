На президентских выборах в Молдове после обработки почти всех бюллетеней лидирует действующий лидер Майя Санду. Ее поддержали 42,07% граждан. На втором месте Александр Стояногло, он набрал 26,27%. Разрыв между ними превышает 240 тыс. голосов. Кандидаты встретятся во втором туре выборов, который пройдет через две недели.

По словам Санду, причиной такого результата стали некие «преступные группировки, работающие совместно с иностранными силами». «Атаковали нашу страну десятками миллионов евро, ложью и пропагандой, используя самые позорные средства, чтобы держать наших граждан и нашу страну в ловушке неопределенности и нестабильности», — заявила она на брифинге.

Неожиданно провальным для действующей власти стали и результаты референдума о получения членства Евросоюза. Тема евроинтеграции была главным козырем предвыборной кампании Санду. Но до последнего момента казалось, что референдум провалился — слишком маленький был разрыв между сторонниками и противниками этого процесса. По итогам обработки 98,56% протоколов, за поддержку курса на вступление Молдавии в ЕС высказались 735 834 человека, против — 731 123.

Оппонент действующего президента во втором туре выборов — уроженец Гагаузии Александр Стояногло. В ноябре 2019 года он занял пост генпрокурора, победив в конкурсе правительства, которое на тот момент возглавляла Санду. Однако уже в 2021-м против чиновника завели уголовное дело по подозрению в коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями. Он обратился в ЕСПЧ, и в феврале 2024 года его оправдали.

Стояногло называет себя сторонником нейтралитета Молдовы и считает необходимым поддерживать «традиционные отношения с Европейским союзом, а также с Россией, США и Китаем». На выборы он шел в качестве кандидата от пророссийской Партии социалистов, лидером которой является экс-президент Игорь Додон.

Политик не стал принимать участие в голосовании на референдуме о евроинтеграции страны. «Не потому, что я против. Я сторонник европейской интеграции, я доказал это еще 10 лет назад. Это знак протеста против необоснованных и незаконных действий нынешнего правительства», — объяснил он свой выбор.

Власти и оппозиция взаимно обвиняют друг друга в серьезных нарушениях. Первые говорят о попытках масштабного подкупа избирателей и серьезных денежных вливаниях со стороны России. А вторые заявляют о давлении на кандидатов и бесконтрольном применении административного ресурса: агитматериалы оппозиции изымались, активисты оказывались за решеткой, а все госслужащие агитировали за Майю Санду.

Шансы равны

Главная причина, почему Майя Санду не выиграла в первом туре выборов, — снижение уровня жизни в стране. Предыдущие выборы Санду выиграла на обещаниях победить коррупцию и улучшить благосостояние населения. Но спустя четыре года государство остается одним из беднейших в Европе. На положение страны повлияли и не зависящие от власти обстоятельства: пандемия коронавируса, «энергетическая война» с Россией и война в Украине.

«У нее очень высокий антирейтинг, — говорит TRT на русском политолог Дмитрий Кисеев. — Оппозиция во втором туре будет голосовать за Стояногло. Шанс на победу у Майи Санду крайне низкий. Она сделала ставку на очень пафосную кампанию, но при этом не предложила электорату никаких конкретных решений. Предвыборная кампания строилась только на одной такой мечте в виде ЕС».

С другой стороны, по словам политолога Виталия Андриевского, Санду во многом обвиняют незаслуженно. Молдова — парламентская республика, а значит, и ответственность за экономические провалы должен нести парламент.

«Избиратели не понимают, что, по Конституции Молдовы, президент не отвечает ни за экономику, ни за социальную политику. Он отвечает в основном только за международную деятельность — это сфера его ответственности. За все остальное отвечает правительство», — поясняет эксперт TRT на русском.

Итог второго тура во многом будет зависеть от того, как оба кандидата мобилизуют своих сторонников, подчеркивает собеседник агентства: «Санду очень важно задействовать проевропейский электорат в городах, который частично не выходил на выборы. То есть в основном активно голосовали жители сельской местности, но они как раз выступали против европейского выбора. Стояногло для победы необходимо получить голоса, которые были отданы за других кандидатов. Автоматически этого не произойдет».

Пожалуй, главной неожиданностью стали результаты референдума о евроинтеграции. Несмотря на серьезную агитацию, власти так и не смогли убедить жителей поддержать эти устремления. Однако, по словам Андриевского, итоги голосования не окажут никакого негативного влияния на взаимоотношения с Евросоюзом.

«Формально сторонники европейской интеграции победили. А детали никого не интересует. ЕС будет работать с Молдовой и оказывать стране содействие. Потому что как РФ важно показать, что какие-то страны не хотят вступать в ЕС, так и ЕС важно показать, что какие-то страны очень хотят к ним присоединиться. Молдова, благодаря усилиям Санду, стала в Евросоюзе любимчиком и отталкивать ее никто не будет».

Кто бы ни победил во втором туре на выборах, это окажет большое влияние на парламентские выборы в 2025 году. Молдова — парламентская республика, но Майя Санду также является неформальным лидером правящей партии «Действие и солидарность». А в случае прихода в правительство оппозиции или победы на выборах Стояногло нынешняя идиллия в принятии решений может быстро закончиться.