В Стамбуле проходит 61-я Генеральная ассамблея ABU

В Стамбуле под председательством TRT с 18 по 23 октября проходят 61-я Генеральная ассамблея Азиатско-тихоокеанского вещательного союза (ABU) и заседания на тему: «Связь ИИ, вещания и общества». Приглашенные спикеры обсуждали, как искусственный интеллект меняет современное вещание. В рамках ассамблеи приглашенные эксперты и представители медиа-компаний обсуждают роль искусственного интеллекта в трансформации индустрии медиа. Обсуждения затрагивают использование ИИ в создании контента, персонализации опыта зрителей и решение этических вопросов, связанных с влиянием ИИ на общество. Также в ходе Генеральной ассамблеи запланированы ключевые панельные дискуссии, включая форумы по инновациям в радио, устойчивым стратегиям вещания и эволюции аудитории. Ассамблея станет площадкой для обмена опытом и совместных разработок между представителями СМИ, технологами и политиками, чтобы развивать медиаиндустрию в условиях постоянно меняющегося ландшафта. #trtнарусском #стамбул #турция #abu #trt #генассамблеяabu #ai #ии #вещание #искусственныйинтеллект #медиа #технологии #новости #трт #новостимира