ПОЛИТИКА
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Палестинская художница разрисовала паспорт странами, о которых мечтает
20-летняя палестинка Нур аль-Римлави рисует страны, которые она хочет посетить, в своем недействительном паспорте, в то время как Израиль продолжает геноцидную войну и непрекращающуюся осаду Газы. #trtнарусском #газа #палестина #девушка #палестинка #ХанЮнус #паспорт #художница #путешествие #новости #трт #новостимира
Палестинская художница разрисовала паспорт странами, о которых мечтает / Others
21 октября 2024 г.
Истории
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