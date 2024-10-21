Палестинская художница разрисовала паспорт странами, о которых мечтает

20-летняя палестинка Нур аль-Римлави рисует страны, которые она хочет посетить, в своем недействительном паспорте, в то время как Израиль продолжает геноцидную войну и непрекращающуюся осаду Газы. #trtнарусском #газа #палестина #девушка #палестинка #ХанЮнус #паспорт #художница #путешествие #новости #трт #новостимира