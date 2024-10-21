Турция спасла выброшенных Грецией посреди моря мигрантов

Турция спасла нелегальных мигрантов, выброшенных в Средиземном море греческой береговой охраной. В заявлении, опубликованном Министерством национальной обороны, командование военно-морских сил Турции сообщило, что во время разведывательных и наблюдательных мероприятий с помощью БПЛА был замечен катер греческой береговой охраны, который оставил лодку с людьми в открытом море. Дрейфующие мигранты были спасены катером турецкой береговой охраны, прибывшим в этот регион. #trtнарусском #греция #турция #нелегальныемигранты #береговаяохрана #новости #трт #новостимира