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Турция спасла выброшенных Грецией посреди моря мигрантов
Турция спасла нелегальных мигрантов, выброшенных в Средиземном море греческой береговой охраной. В заявлении, опубликованном Министерством национальной обороны, командование военно-морских сил Турции сообщило, что во время разведывательных и наблюдательных мероприятий с помощью БПЛА был замечен катер греческой береговой охраны, который оставил лодку с людьми в открытом море. Дрейфующие мигранты были спасены катером турецкой береговой охраны, прибывшим в этот регион. #trtнарусском #греция #турция #нелегальныемигранты #береговаяохрана #новости #трт #новостимира
Турция спасла выброшенных Грецией посреди моря мигрантов / Others
21 октября 2024 г.
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