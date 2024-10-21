Кулинарное видео палестинской девочки иллюстрирует израильскую блокаду северной части Газы

Палестинка из Газы сняла кулинарное видео без ингредиентов, чтобы подчеркнуть ухудшающиеся условия и острую нехватку продуктов на севере, который сейчас находится в 16-дневной военной осаде Израиля. Тотальный голод угрожает всему населению Газы, поскольку запасы продовольствия сокращаются, а Израиль продолжает блокировать контрольно-пропускные пункты, препятствуя поступлению в регион товаров первой необходимости и гуманитарной помощи. #trtнарусском #Газа #кулинария #Палестина #девушка #палестинка #кулинар #повар #блокада #новости #трт #новостимира