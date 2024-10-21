Глава индийского МИД Викрам Мисри объявил об увольнении 85 граждан Индии из российской армии. По его словам, на службе все еще остаются 20 человек и ведется работа по их скорейшему освобождению.

Вопрос об увольнении индийских граждан обсуждался на высшем уровне: в июле премьер-министр Индии Нарендра Моди провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным о досрочном увольнении индийцев, «которые были введены в заблуждение при поступлении на службу».

Проблема возникла после того, как весной индийские власти раскрыли сеть вербовщиков, которые обманным путем завлекали граждан страны в Россию. Им обещали работу, обучение в частных вузах и помощь с продлением виз, но в итоге отбирали паспорта, и люди оказывались в зоне военных действий в Украине. По данным NDTV, в такую ситуацию попали около 100 человек, четверо из них погибли.

В мае индийские власти арестовали четверых вербовщиков, включая ключевого участника схемы — переводчика Ниджила Джоби Бенсама. Вербовка велась через интернет, в том числе через YouTube-канал Baba Vlogs с 300 тысячами подписчиков.

Российская сторона подчеркивает непричастность к мошенническим схемам и заверяет, что «все договорные обязательства и причитающиеся компенсационные выплаты будут выполнены в полном объеме».

Ожидается, что премьер-министр Моди примет участие в предстоящем саммите БРИКС в Казани, где вновь встретится с президентом Путиным.