Российское посольство в Судане подтверждает информацию о сбитом грузовом самолете на западе страны, в экипаж которого, по данным суданских Сил быстрого реагирования (СБР), входили граждане России.

«Посольство в контакте с суданскими властями предпринимает все необходимые действия для выяснения обстоятельств данного инцидента. Ситуация осложняется тем, что зона крушения находится в охваченном боями Дарфуре», — сообщает дипмиссия.

На опубликованных в социальных сетях кадрах с места крушения в Северном Дарфуре видны документы членов экипажа: российский паспорт одного пилота и удостоверение главного инженера компании «Airline Transport Incorporation FZC» из ОАЭ с отметкой «Международный аэропорт Манас» (Кыргызстан).

Высокопоставленный офицер СБР Али Ризкалла заявил, что управляемыми ракетами был сбит «египетский Антонов», хотя по обломкам издание Sudanwarmonitor идентифицировало самолет как Ил-76.

На месте крушения также обнаружена инструкция по безопасности кыргызского грузового перевозчика New Way Cargo Airlines, чьи самолеты, по данным проекта Conflict Observatory, базируются в ОАЭ и участвуют в перевозках оружия через аэропорт Амджарасс в Чаде. Ранее Суверенный совет обвинял ОАЭ в поставках оружия противоборствующей стороне.

Инцидент произошел на фоне продолжающейся с 2023 года гражданской войны между фактическим главой государства Абделем Фаттахом аль-Бурханом и лидером СБР Мухаммедом Хамданом Дагло. Конфликт уже привел к крупнейшему в мире кризису перемещения населения: более 10 млн суданцев были вынуждены покинуть свои дома, около 19 тыс. мирных жителей погибли. Ситуация усугубляется масштабным голодом, угрожающим жизням миллионов людей в стране.