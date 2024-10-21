Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел серию встреч с руководством Турции, где обсудил вопросы двустороннего сотрудничества и ситуацию в Черном море. После встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом глава МИД Украины поблагодарил турецкого лидера за его поддержку суверенитета Украины.

«Мы благодарны президенту Эрдогану за его непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Крым и другие временно оккупированные территории принадлежат Украине», — как сообщает пресс-служба МИД Украины, заявил Сибига.

В ходе встречи с главой турецкой разведки Ибрагимом Калыном министр обсудил ситуацию на фронте и проведение второго Саммита мира. «Мы обсудили пути восстановления безопасности в Черном море, свободу судоходства и справедливый и долгосрочный мир», — сообщил Сибига.

С министром торговли Омером Болатом были рассмотрены перспективы подписания Соглашения о свободной торговле и участии турецких компаний в восстановлении Украины.

«Я был рад встретиться с министром обороны Турции Яшаром Гюлером. Мы обсудили расширение взаимовыгодного оборонного сотрудничества, а также конкретные совместные проекты, которые укрепляют наши ОПК. Я благодарю боевого генерала Яшара Гюлера за его солидарность с Украиной», — подчеркнул глава украинского МИД по итогам переговоров с министром обороны Турции.