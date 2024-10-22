Президент Майя Санду заявила, что большинство граждан Молдовы проголосовали за изменение Конституции для вступления страны в Европейский союз. Это произошло на референдуме, который прошел 20 октября. По данным ЦИК, после обработки 99,4% бюллетеней 50,42% избирателей поддержали интеграцию с ЕС, а 49,58% высказались против.

«Народ Молдовы выразил свою волю, и большинство граждан поддержали европейский путь», — сказала Санду на брифинге.

Она также заявила, что Россия пыталась вмешаться в референдум, чтобы повлиять на результат, что «нарушает суверенитет страны». Санду подчеркнула необходимость усилить борьбу с коррупцией для укрепления демократии.

Представитель ЕС Питер Стано осудил действия России, обвинив ее в попытках дестабилизировать референдум в Молдове.

«Это голосование прошло в условиях беспрецедентного вмешательства и запугивания со стороны России и ее марионеток, направленных на дестабилизацию демократических процессов в Республике Молдова», — констатировал в понедельник представитель ЕС Питер Стано.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала результаты голосования и отметила, что Молдова показывает свою независимость и стремление к Европе.

«Перед лицом гибридной тактики России Молдова показывает, что она независима, сильна и хочет европейского будущего», — написала фон дер Ляйен в X.

Параллельно с референдумом в Молдове прошли президентские выборы. Но ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов. Второй тур состоится 3 ноября.