Министр обороны США Ллойд Остин в понедельник прибыл в Киев с необъявленным визитом. По его словам, это уже его четвертый визит, который подтверждает, что США и международное сообщество продолжают поддерживать Украину.

«Ваши поклонники по всему миру изучают украинский способ сопротивления. Мы всячески поддерживаем реформы, которые Украина начала, чтобы осуществить надежды своего народа на вступление в Европейский Союз и НАТО. Украинские защитники вдохновляют мир и приносят славу Украине», — заявил Остин.

Также глава Пентагона объявил, что правительство США выделяет новый пакет помощи на сумму 400 млн долларов. В этот пакет войдут военная техника и боеприпасы.

По сообщениям СМИ, Украина сталкивается с трудностями на восточном фронте, где российские силы постепенно вынуждают Киев сдавать города и села. Президент Украины Владимир Зеленский призывает западных союзников поддержать его «план победы», который включает приглашение Украины в НАТО и разрешение на использование западных ракет для ударов по военным объектам в России. Однако эти шаги ранее не находили поддержки у союзников.

Украинский лидер в воскресном видеообращении сообщил, что его план уже получил поддержку от Франции, Литвы, скандинавских стран и ряда других союзников в ЕС.

США остаются ключевым союзником Украины и крупнейшим поставщиком оружия. По словам Зеленского, он получил позитивные сигналы из Вашингтона, однако не стал утверждать, что США полностью поддержали его «план победы».