Главы Всемирной продовольственной программы ООН (ФАО) и детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) обратились к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с просьбой помочь «облегчить страдания многочисленных мирных жителей» в Газе, на оккупированном Западном берегу и в Ливане. Об этом говорится в письме от 11 октября, которое было обнародовано 23 октября.

В письме исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел и глава ФАО Синди Маккейн подчеркнули, что «эффективные гуманитарные действия возможны лишь при наличии вашей (Нетаньяху) политической воли». Офис израильского премьера пока не дал ответа на этот запрос.

Уровень помощи, поступающей в Газу, в сентябре резко сократился, достигнув минимальных показателей за весь год, что вызывает тревогу в ООН. Израильская сторона утверждает, что нехватки помощи нет, и обвиняет ХАМАС в ее хищении, в то время как ХАМАС отрицает это и возлагает вину за гуманитарный кризис на Тель-Авив.

Рассел и Маккейн призвали Нетаньяху обеспечить выполнение обязательств Израиля по гуманитарной помощи и защитить безопасность сотрудников ООН и мирных жителей. Они также предложили назначить специального представителя премьера для координации гуманитарных вопросов.

Кроме того, руководители ООН подчеркнули необходимость соблюдения правил взаимодействия с израильскими военными для защиты гражданских лиц и обеспечения безопасных условий работы гуманитарных миссий. Они призвали к введению системы гуманитарных уведомлений об обстрелах и отметили, что она уже показала свою эффективность в ходе вакцинации детей в Газе.

ООН выразила особую обеспокоенность в связи с ухудшением ситуации в Ливане, где Израиль с начала октября ведет наземное наступление. Главы агентств заявили о необходимости незамедлительного перемирия в Газе и Ливане.

Согласно данным ООН, в Газе погибло более 42 тыс. человек, 2,3 млн жителей сектора были вынуждены покинуть свои дома. В Ливане с начала израильского вторжения погибли более 2,5 тыс. человек.