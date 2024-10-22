Основатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и миллиардер Бидзина Иванишвили рассказал о тайных переговорах, которые могли привести к открытому военному столкновению между Грузией и Россией.

По его словам, высокопоставленный чиновник одной из западных стран предложил Тбилиси вступить в короткий конфликт с Россией, который, как предполагалось, должен был продлиться не более трех-четырех дней. Эти откровения Иванишвили озвучил в интервью телеканалу «Имеди».

Бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, которому и было адресовано это предложение, задал западному чиновнику прямой вопрос: «Сколько дней мы сможем противостоять России?» Ответ прозвучал так: «Три-четыре дня»‎.

Гарибашвили якобы спросил: «‎И ради этих трех-четырех дней вы нас уничтожаете?‎». В ответ неназванные собеседники из стран Запада, со слов Иванишвили, добавили: «‎‎Так вас 3-4 млн. За три-четыре дня всех ведь не убьют. Потом можете начать партизанское движение в лесу. Мы вам поможем и будете воевать оттуда‎»‎.

Иванишвили не стал уточнять, когда произошла беседа, но СМИ предполагают, что речь идет о 2022 годе, когда начался российско-украинский конфликт.

По словам Иванишвили, именно этот разговор с западным чиновником стал переломным моментом для правящей партии, которая приняла твердое решение противодействовать подобным призывам к вооруженным конфликтам. Тбилиси, в отличие от других стран прозападного лагеря, не стал вводить санкции против России, чем вызвал гнев Киева.

Грузинские власти неоднократно заявляли о том, что определенные внешние силы пытаются втянуть страну в войну с Россией, особенно в свете продолжающегося конфликта в Украине. Однако руководство страны подчеркивает, что вовлечение в подобное противостояние может обернуться катастрофой для Грузии.

Заявления Иванишвили еще больше накаляют атмосферу в преддверии парламентских выборов, которые состоятся 26 октября 2024 года. Миллиардер отметил, что правящая партия «Грузинская мечта‎»‎ в случае победы продолжит политику мирного урегулирования, несмотря на внешние попытки втянуть страну в новые конфликты.