Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил осуждение в адрес Израиля из-за роста числа жертв в результате ударов по Бейт-Лахии и другим частям сектора Газа. Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря ООН Фархан Хак на ежедневной пресс-конференции. Он отметил, что десятки погибших в Бейт-Лахии, включая женщин и детей, стали результатом этих атак.

«Генеральный секретарь решительно осуждает увеличение числа жертв в Газе», — заявил Хак. Он также выразил обеспокоенность ухудшением ситуации на севере Газы и массовым перемещением людей.

Гутерриш подчеркнул, что гражданские лица должны быть под защитой. Он также указал на важность обеспечения гуманитарной помощи и работы спасательных команд.

Генсек отметил, что атаки на больницы лишь усугубляют уже крайне тяжелый гуманитарный кризис: «Больницы не должны становиться мишенью».

Гутерриш призвал к немедленному прекращению огня и указал, что число нарушений международного гуманитарного права достигло беспрецедентного уровня.

Ранее Израиль отклонил запросы БАПОР на проведение спасательных операций по извлечению людей, оставшихся под завалами на севере сектора Газа.

С начала конфликта 7 октября 2023 года, по данным местных властей, в секторе Газа погибли 42 603 человека, среди них 11 378 женщин и около 17 тыс. детей. Более 99 тыс. человек получили ранения.

Под обломками разрушенных зданий остаются тела тысяч палестинцев. Целями израильских атак продолжают становиться больницы, образовательные учреждения и другие критически важные объекты инфраструктуры.