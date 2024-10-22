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Спецслужбы Турции задержали сестер-террористок
Три сестры, активные участницы европейского крыла PKK/KCK, арестованы в результате совместной операции турецкой разведки и полиции
Спецслужбы Турции задержали сестер-террористок
Зейнеп Ташкыран, Зюбейде Ташкыран и Хатын Шахбаз / Фото: TRT Haber / Others
22 октября 2024 г.

В результате совместной операции Национальной разведывательной организации (MİT) и управлений полиции Стамбула и Балыкесира задержаны три сестры, являющиеся членами европейского крыла террористической организации PKK/KCK.

Две сестры — Зейнеп и Зюбейде Ташкыран — были задержаны в Стамбуле, третья — Хатын Шахбаз — в Балыкесире. По решению судебных органов все три сестры заключены под стражу.

По данным турецкой разведки, которая длительное время вела наблюдение за сестрами, Зейнеп Ташкыран активно участвовала в антитурецких акциях, организованных французским крылом PKK/KCK.

После получения немецкого гражданства она продолжила террористическую деятельность под именем Зизик Шахбаз.

Хатын Шахбаз принимала активное участие в пропагандистских мероприятиях PKK/KCK в Кёльне и Париже. Третья сестра, Зюбейде Ташкыран, ранее состоявшая в сельском подразделении PKK/KCK, после получения немецкого гражданства сменила имя на Дениз Ташкыран.

В ходе операции были получены важные сведения о европейской структуре террористической организации. Все три сестры активно участвовали в акциях PKK/KCK в различных европейских странах.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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