Представитель КНДР при ООН опроверг информацию об отправке северокорейских войск в Россию для участия в боевых действиях на территории Украины, назвав эти утверждения «беспочвенными слухами».

Ранее разведка Южной Кореи заявила о «масштабном» развертывании войск КНДР, утверждая, что 1500 бойцов спецназа уже проходят подготовку на Дальнем Востоке России. Президент Украины Владимир Зеленский также сообщал о подготовке 10 000 северокорейских солдат к отправке в зону конфликта.

«Что касается так называемого военного сотрудничества с Россией, моя делегация не видит необходимости комментировать подобные беспочвенные стереотипные слухи», — заявил представитель КНДР на заседании комитета Генассамблеи ООН.

Совет национальной безопасности Южной Кореи «решительно осудил» действия КНДР, потребовав немедленного вывода войск. Сеул также рассматривает возможность отправки в Украину группы военных специалистов для мониторинга действий северокорейских войск и участия в допросах возможных военнопленных.

США и их союзники выразили обеспокоенность возможным углублением военного сотрудничества между КНДР и Россией. Посол США при ООН Роберт Вуд назвал это «опасным и крайне тревожным развитием событий».

Официальная Москва не подтвердила информацию о присутствии северокорейских войск, однако посол России в Сеуле, комментируя ситуацию, подчеркнул, что военное сотрудничество с КНДР «не направлено против интересов безопасности Республики Корея».