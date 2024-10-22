Кандидат в президенты от Демократической партии и действующий вице-президент США Камала Харрис выразила опасения, что победа Дональда Трампа на выборах может привести к тому, что президент РФ Владимир Путин окажется в Киеве. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на ее выступление в Мичигане.

Харрис напомнила, что Трамп неоднократно обещал завершить войну между Россией и Украиной в течение суток. По ее словам, это свидетельствует о готовности Трампа заставить Украину капитулировать. Она предупредила, что такой исход ослабит позиции США в мире.

«Прочитайте это и осознайте, что он говорит. Он бы капитулировал... Он сделал бы так, чтобы Украина капитулировала в борьбе против агрессора, нарушившего ее суверенитет. Если Дональд Трамп станет президентом, Владимир Путин будет сидеть в Киеве. Осознайте, что это будет означать для Америки и наших позиций в мире», — заявила Харрис.

Харрис также подчеркнула, что не стала бы встречаться с Путиным для обсуждения путей завершения войны. Это не первое ее заявление на эту тему — ранее она высказывала подобные мысли во время дебатов с Трампом.

Ранее Дональд Трамп заявил в интервью The Wall Street Journal, что предупреждал Владимира Путина о последствиях: «Я сказал: «Владимир, если ты пойдешь на Украину войной, я тебя так сильно ударю, что ты даже не поверишь. Я ударю прямо по центру этой чертовой Москвы».

Трамп не раз утверждал, что при его президентстве война между Россией и Украиной не началась бы, потому что у него были «хорошие отношения с Путиным». Однако в Кремле на это заявили, что при Трампе для России «ничего особенно хорошего не происходило», хотя диалог поддерживался.

В своей книге «Война» журналист Боб Вудворд упомянул, что после ухода с поста президента Трамп разговаривал с Путиным по телефону семь раз. Кремль эти данные не подтвердил, а Песков в интервью The New York Times назвал их «типичной дезинформацией» в контексте предвыборной кампании Трампа.