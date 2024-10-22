В ходе пресс-конференции в Кувейте глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что все соседние государства предоставили гарантии неиспользования их территории и воздушного пространства для возможного израильского удара по Ирану, передает AFP.

Заявление прозвучало на фоне подготовки Израиля к «масштабному удару» в ответ на иранскую ракетную атаку 1 октября, когда по Тель-Авиву было выпущено около 180 баллистических ракет. Тегеран назвал тот обстрел местью за убийства лидеров «Хезболлы», ХАМАС и командира Революционной гвардии.

По данным израильских СМИ, планируемая атака может быть направлена на нефтяные или ядерные объекты Ирана. Для усиления противоракетной обороны Израиль уже развернул американскую систему THAAD, дополнив существующие системы «Хец», «Праща Давида» и «Железный купол».

«Все ближневосточные страны выступают против любого нападения на исламскую республику со стороны еврейского государства, не говоря уже об ударе по ядерным объектам Ирана, что также считается преступлением согласно международному праву, — подчеркнул Арагчи — К сожалению, все эти преступления продолжаются при поддержке США и некоторых европейских государств».

Тегеран пообещал «болезненно» ответить на любой израильский удар, в то время как США заявили о готовности поддержать своего ближневосточного союзника.