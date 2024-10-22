В ночь на 22 октября, по сообщениям российских властей, несколько украинских беспилотников атаковали промышленные объекты в Тульской, Тамбовской и Воронежской областях. Среди целей были спиртзаводы.

В Тульской области пострадали здания Ефремовского спиртзавода и завода в поселке Лужковский. Глава региона Дмитрий Миляев заявил, что российские ПВО пресекли атаку. По предварительной информации, пострадавших нет.

Жители Ефремова сообщали о взрывах и пожаре в районе ТЭЦ и завода синтетического каучука, но власти не прокомментировали эти события.

В Тамбовской области дрон атаковал предприятие «Биохим» в городе Рассказове. Глава региона Максим Егоров предположил, что причиной взрыва стал беспилотник. Возникший пожар был потушен через час. По предварительной информации, пострадавших нет.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев также сообщил об атаке беспилотника, который упал на здание промышленного предприятия. Возникло возгорание, которое быстро ликвидировали, пострадавших нет.

Из-за угрозы дронов временно приостановил работу аэропорт Нижнего Новгорода.

Минобороны России заявило, что силы ПВО сбили 18 беспилотников в Брянской, Белгородской, Курской, Тульской и Орловской областях.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.