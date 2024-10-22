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В Джебалии после израильского авиаудара из-под завалов спасли младенца
В лагере беженцев Джебалия из-по завалов жилого дома, разбитого израильским авиаударом, спасли младенца, который чудом выжил. В результате атаки ранения получили по меньшей мере 14 человек. Жестокие атаки израильской армии на блокированный сектор Газа не прекращаются уже более года. #trtнарусском #Газа #Палестина #Джебалия #младенец #авиаудар #атака #спасение #Израиль #новости #трт #новостимира
В Джебалии после израильского авиаудара из-под завалов спасли младенца / Others
22 октября 2024 г.
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