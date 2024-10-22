В Джебалии после израильского авиаудара из-под завалов спасли младенца

В лагере беженцев Джебалия из-по завалов жилого дома, разбитого израильским авиаударом, спасли младенца, который чудом выжил. В результате атаки ранения получили по меньшей мере 14 человек. Жестокие атаки израильской армии на блокированный сектор Газа не прекращаются уже более года. #trtнарусском #Газа #Палестина #Джебалия #младенец #авиаудар #атака #спасение #Израиль #новости #трт #новостимира