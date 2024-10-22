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США и Канада показали Китаю силу
Американский и канадский военные корабли прошли через Тайваньский пролив, демонстрируя поддержку свободы навигации на фоне недавних учений Китая у берегов острова
США и Канада показали Китаю силу
Американский и канадский военные корабли прошли через Тайваньский пролив / Фото: Reuters
22 октября 2024 г.

Американский и канадский военные корабли совершили совместный проход через Тайваньский пролив в воскресенье, менее чем через неделю после военных учений Китая у берегов Тайваня.

Седьмой флот ВМС США сообщил, что эсминец USS Higgins и канадский фрегат HMCS Vancouver провели «обычный» транзит через международные воды, что подчеркнуло приверженность США и Канады поддержанию свободы навигации.

Министерство обороны Тайваня подтвердило, что оба корабля двигались в северном направлении, а тайваньские вооруженные силы наблюдали за их маршрутом, не выявив никаких отклонений.

Последний раз США и Канада проводили совместный проход через Тайваньский пролив в ноябре прошлого года.

Ранее Китай провел масштабные военные учения вокруг Тайваня в ответ на выступление президента Тайваня Лай Циндэ. В своей речи по случаю национального праздника Лай заявил, что Китай не имеет права представлять Тайвань. Это высказывание вызвало резкое осуждение со стороны Китая.

Тайвань и США выразили решительное осуждение военных учений. Министерство обороны Тайваня сообщило, что в учениях участвовали 17 китайских военных кораблей и 125 самолетов — это наибольшее количество, зафиксированное вокруг Тайваня за один день.

Представитель США выразил обеспокоенность действиями Китая, подчеркнув важность мира и стабильности в регионе.

Китайские военные заявили, что учения «Объединенный меч-2024B» прошли в Тайваньском проливе и в районах к северу, югу и востоку от Тайваня. Командование Восточного театра военных действий Китая заявило: «Учения также служат суровым предупреждением действиям сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня. Это законная и необходимая операция для защиты государственного суверенитета и национального единства».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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