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Сумская область под ударом
В результате удара российских беспилотников по Сумской области погибли три человека, включая ребенка
Сумская область под ударом
Фото: ДСНС Сумской области Украины / Others
22 октября 2024 г.

В ночь на 22 октября российские беспилотники нанесли удар по жилым домам в частном секторе Сумской области Украины. В результате атаки погибли три человека, в том числе один ребенок, сообщили местные власти.

По информации областной администрации, за ночь над приграничной Сумской областью было сбито 25 дронов типа «Шахед».

Сумская область регулярно подвергается обстрелам со стороны российских войск. Удары в основном нацелены на объекты энергетики и инфраструктуры.

20 октября российские войска атаковали энергетический объект в Роменском районе, что оставило без света более 100 населенных пунктов. Днем ранее также были нанесены удары по энергосетям региона, что привело к аварийным отключениям электроэнергии.

Ночью 19 октября российские военные ударили управляемыми авиабомбами и дронами «Шахед» по Шостке, повредив энергетическую инфраструктуру и другие объекты.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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