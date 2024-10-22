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В Дамаске от израильского авиаудара погибли два мирных жителя
Израиль нанес авиаудар по автомобилю в Дамаске. В результате израильской атаки погибли два мирных жителя, трое получили ранения, сообщает информагентство SANA. Официально Израиль еще не признал атаку, однако с начала гражданской войны в Сирии в 2011 году израильская армия время от времени наносит удары по Сирии, преследуя поддерживаемые Ираном группировки и военные объекты сирийской армии. #trtнарусском #Сирия #Дамаск #автомобиль #мирныежители #авиаудар #атака #Израиль #новости #трт #новостимира
В Дамаске от израильского авиаудара погибли два мирных жителя / Others
22 октября 2024 г.
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