В Дамаске от израильского авиаудара погибли два мирных жителя

Израиль нанес авиаудар по автомобилю в Дамаске. В результате израильской атаки погибли два мирных жителя, трое получили ранения, сообщает информагентство SANA. Официально Израиль еще не признал атаку, однако с начала гражданской войны в Сирии в 2011 году израильская армия время от времени наносит удары по Сирии, преследуя поддерживаемые Ираном группировки и военные объекты сирийской армии. #trtнарусском #Сирия #Дамаск #автомобиль #мирныежители #авиаудар #атака #Израиль #новости #трт #новостимира