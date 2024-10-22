Министерство иностранных дел Украины выразило недовольство тем, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отказался участвовать в первом Глобальном саммите мира в Швейцарии, организованном для обсуждения путей завершения войны в Украине. Однако он принял приглашение президента России Владимира Путина на саммит БРИКС, который пройдет в Казани.

«Генеральный секретарь ООН отклонил приглашение Украины на первый Глобальный саммит мира в Швейцарии. Однако он принял приглашение в Казань от военного преступника Путина. Это неправильный выбор, который не способствует делу мира. Он только вредит репутации ООН», — говорится в сообщении украинского министерства на платформе соцсети X.

22 октября в Казани открылся саммит БРИКС, межгосударственного объединения стран, не входящих в западный блок. Россия, которая в этом году председательствует в организации, принимает делегации из 36 стран, включая 22 глав государств. Среди участников саммита – лидеры Китая, Индии, ЮАР, Турции, Египта, Ирана и Палестины.

БРИКС изначально объединял пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. Организация была создана в рамках Петербургского международного экономического форума. С 1 января 2024 года к организации присоединились Египет, Иран, Эфиопия, Саудовская Аравия и ОАЭ.

Организация остается неформальной — у нее нет устава, общего бюджета или наднациональных структур.