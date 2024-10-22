Китай превратился в главного газового клиента России. За первые девять месяцев текущего года российский «Газпром» отправил в Китай 23,7 млрд кубометров природного газа — это на 40% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Поставки в КНР превысили поставки в Европу, которые составили 22,5 млрд кубометров за тот же период. Таким образом, Китай в 2024 году официально стал крупнейшим клиентом «Газпрома», превзойдя ЕС и другие направления российского газового экспорта.

Европа ранее была главным энергетическим клиентом России, получая до 40% газа от своего восточного соседа. Однако с начала войны в Украине Брюссель решил сократить свою зависимость от Москвы в вопросах газа и ввел множество ограничений на российские энергоресурсы. В 2022 году это привело к первой с 1999 года чистой годовой потере для «Газпрома» и снижению доходов от газа на 40%.

Некоторые страны ЕС, такие как Венгрия, Словакия и Австрия, продолжают закупать российский трубопроводный газ, но объемы поставок значительно уменьшились. И даже эти покупатели рискуют остаться без газа из-за Украины: в декабре истекает соглашение Москвы и Киева о поставках газа в Европу транзитом через украинскую газовую систему.

Если оно не будет продлено, около половины поставок в Европу могут остановиться. Это обернется для России огромными потерями — до $6,5 млрд ежегодно, пишет Business Insider. В Киеве уже сообщили, что не планируют продлевать транзитное соглашение и готовы рассмотреть предложения от других партнеров.

На этом фоне «Газпром» планирует увеличить поставки в Китай. Компания намерена до конца этого года вывести трубопровод «Сила Сибири» на полную мощность, достигнув 38 млрд кубометров газа в год. Также обсуждаются новые проекты, включая «Силу Сибири 2», которая увеличит поставки в Китай почти до 100 млрд кубометров газа ежегодно.