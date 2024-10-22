Израильские военные силы 21 октября усилили осаду больниц и убежищ для перемещенных лиц в северной части сектора Газа, блокируя доставку жизненно необходимой помощи гражданским лицам, сообщает агентство Reuters со ссылкой на Минздрав Газы.

В ведомстве отметили, что израильские войска окружили больницы, но не вошли на их территорию. Медики сообщили о сильном огне вблизи госпиталя Камаля Адвана. По их словам, «армия сжигает школы возле больницы, и никто не может войти или выйти».

Медики из Индонезийской больницы на севере сектора рассказали, что израильские военные захватили школу и подожгли ее. Огонь достиг генераторов больницы, вызвав отключение электроэнергии.

Представители здравоохранения, как уточняет Reuters, отказались выполнять приказы израильской армии эвакуировать три больницы или оставить пациентов. По словам Хуссема Абу Сафии, директора больницы Камаль Адван, двое критически раненых скончались из-за нехватки медицинских ресурсов.

«У нас полностью закончились запасы крови… Мы применяем приоритетную схему лечения пациентов», — добавил он в видеообращении к СМИ.

Агентство ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР) заявило, что израильские власти препятствуют гуманитарным миссиям в северной части палестинского эксклава, лишая жителей критически важных медикаментов и продовольствия.

«Людей, пытающиеся бежать, они убивают. Тела палестинцев остаются лежать на улице», — сообщил глава БАПОР Филипп Лаззарини.

Reuters также пишет, что израильские военные продолжают удары по лагерю беженцев Джебалия. В результате атаки 21 октября в лагере погибли не менее 18 человек, в других районах Газы убиты еще восемь человек.

Израиль усилил свои операции в Газе и Ливане после убийства лидера ХАМАС Яхьи Синвара. Северная часть Газы оказалась в тотальной осаде, несмотря на давление со стороны США. Медики на севере сектора сообщили, что запасы медицинских препаратов и продуктов питания заканчиваются, за последние четыре дня они не получали даже воду.