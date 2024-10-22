Израильские военные продолжают проводить рейды на оккупированном Западном берегу реки Иордан. В различных населенных пунктах региона были задержаны 28 палестинцев, среди которых один несовершеннолетний и несколько бывших заключенных, сообщило Общество палестинских пленных.

С 7 октября 2023 года израильские силы задержали свыше 11 400 палестинцев на оккупированных Западном берегу Иордана и в Восточном Иерусалиме.

Одновременно в оккупированном Восточном Иерусалиме десятки израильтян ворвались на территорию мечети «Аль-Акса» в сопровождении полиции. Как сообщает палестинское агентство WAFA, израильтяне третий день подряд совершают провокации у исламской святыни, используя в качестве предлога празднование еврейского праздника Суккот. Ворвавшись в мечеть, они скандировали лозунги, пели гимны и проводили религиозные обряды.

Для обеспечения безопасности израильтян в районе Старого города и мечети «Аль-Акса» были размещены десятки полицейских, которые ограничили доступ мусульман на территорию святыни, что вызвало возмущение местного населения. Эти действия рассматриваются палестинской стороной как нарушение суверенитета мусульман и провокации.

Мечеть «Аль-Акса», одна из главных святынь ислама, находится под управлением иорданского Министерства по делам вакуфов в соответствии с мирным договором, подписанным между Израилем и Иорданией в 1994 году.

Однако с 2003 года евреи, по одностороннему решению израильских властей, регулярно посещают святыню в сопровождении полиции, что вызывает возмущение среди мусульман и рассматривается как нарушение соглашений.

Палестинские власти называют эти действия Израиля «набегами» и осуждают нарушение суверенитета исламских святынь.