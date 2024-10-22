В Гааге полиция арестовала активистов за протест против сделки с Израилем

В Гааге прошли массовые протесты против сделки с израильской компанией Rafael, которая производит вооружение. Активисты, собравшиеся у здания парламента, требовали отменить сделку на 250 миллионов евро. Их основная претензия — поддержка израильской армии, обвиняемой в участии в конфликтах и гибели десяткам тысяч людей в секторе Газа, Ливане, Сирии и Йемене. Активисты вышли на улицы, чтобы выразить свою позицию против сделки, которая, по их мнению, поддерживает политику военной агрессии Израиля. Протестующие сорвали заседание комитета по обороне, требуя пересмотра соглашения. По словам очевидцев, протесты переросли в ожесточенные столкновения с полицией, которая разогнала участников и арестовала несколько активистов. Акция привлекла внимание общественности и СМИ, вызвав горячие споры на тему военной политики и международных контрактов с участием компаний, связанных с вооружением. Протестующие считают, что подобные сделки только подливают масла в огонь мировых конфликтов, в то время как правительство Нидерландов заявляет, что сотрудничество с такими компаниями направлено на обеспечение безопасности страны. Что думаете вы? Оправданы ли такие протесты? Стоит ли отменять сделку с израильской компанией? #trtнарусском #нидерланды #гаага #протест #активисты #израиль #сделкасоружием #правозащитники #секторгаза #военныеконфликты #гражданскиеправа #аресты #правачеловека #полиция #военныесделки #активизм #новости #трт #новостимира