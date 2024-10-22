ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Лихорадка Ласса в Нигерии
В Нигерии от лихорадки Ласса в провинции Эдо скончался 21 человек, вспышка опасного вируса продолжает распространяться
Лихорадка Ласса в Нигерии
Всего в Эдо зарегистрировано 240 случаев заболевания / Фото: Reuters
22 октября 2024 г.

В провинции Эдо на юге Нигерии вспышка лихорадки Ласса привела к гибели 21 человека, сообщает представитель здравоохранения доктор Джозеф Окоегуале.

Вирусное заболевание, передающееся от животных к людям, распространяется по нескольким районам провинции. Всего в Эдо зарегистрировано 240 случаев заболевания.

Лихорадка Ласса продолжает оставаться серьезной угрозой для населения Нигерии. С начала года по всей стране от этой болезни скончались более 170 человек. Правительство Нигерии активно работает над разработкой трех лекарственных препаратов для борьбы с вирусом.

Заболевание было впервые обнаружено в Нигерии в 1969 году в штате Борно. В феврале прошлого года власти страны объявили режим чрезвычайной ситуации из-за вспышек лихорадки Ласса.

Лихорадка Ласса передается через контакт с фекалиями грызунов, в основном крыс и мышей, а также может распространяться от человека к человеку, вызывая серьезные осложнения и летальные исходы.

Власти призывают население соблюдать меры предосторожности, поддерживать гигиену и избегать контакта с грызунами.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us