В провинции Эдо на юге Нигерии вспышка лихорадки Ласса привела к гибели 21 человека, сообщает представитель здравоохранения доктор Джозеф Окоегуале.

Вирусное заболевание, передающееся от животных к людям, распространяется по нескольким районам провинции. Всего в Эдо зарегистрировано 240 случаев заболевания.

Лихорадка Ласса продолжает оставаться серьезной угрозой для населения Нигерии. С начала года по всей стране от этой болезни скончались более 170 человек. Правительство Нигерии активно работает над разработкой трех лекарственных препаратов для борьбы с вирусом.

Заболевание было впервые обнаружено в Нигерии в 1969 году в штате Борно. В феврале прошлого года власти страны объявили режим чрезвычайной ситуации из-за вспышек лихорадки Ласса.

Лихорадка Ласса передается через контакт с фекалиями грызунов, в основном крыс и мышей, а также может распространяться от человека к человеку, вызывая серьезные осложнения и летальные исходы.

Власти призывают население соблюдать меры предосторожности, поддерживать гигиену и избегать контакта с грызунами.