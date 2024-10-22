Во вторник Европарламент одобрил выделение Украине кредита на сумму до 35 млрд евро, который будет предоставлен под залог доходов от замороженных на Западе российских активов. Это решение поддержали 518 депутатов, 56 выступили против, 61 воздержался.

Кредит является частью общего пакета помощи Украине, согласованного странами G7, общий объем которого составляет 50 млрд долларов. Пока не ясно, сколько точно средств предоставят отдельные страны, однако если США выделят 20 млрд, как сообщалось ранее, взнос ЕС будет ниже максимального лимита в 35 млрд евро.

Ранее Великобритания подтвердила, что выделит 3 млрд долларов в рамках общей программы G7.

Кредит, о котором договорились на саммите G7 летом этого года, поможет Украине финансировать закупку оружия и восстановление инфраструктуры, разрушенной в ходе войны. Однако реализация плана сталкивалась с трудностями из-за опасений США по поводу возможной отмены санкций в Европе. Вашингтон настаивал на долгосрочной заморозке активов, опасаясь, что ЕС может не продлить санкции. Венгрия, например, отказалась поддержать заморозку активов на три года.

По данным Financial Times, США решили предоставить 20 млрд, даже без получения гарантий от ЕС. Еврокомиссия ранее одобрила кредитную программу.

Ожидается, что 25 октября на встрече министров финансов стран G7 будут объявлены подробности о распределении кредита. Украина сможет получить первую часть средств до конца года.

Российские власти выступают категорически против использования доходов от замороженных активов для помощи Украине. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия планирует подать иски против стран, участвующих в этом процессе.