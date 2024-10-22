Не менее 13 палестинцев погибли, а десятки были ранены в результате атак израильской армии на различные районы сектора Газа, сообщает «Анадолу». По информации местных источников, артиллерийский удар по входу в больницу Кемаля Адвана в Бейт-Лахии привел к гибели женщины и ранениям множества мирных жителей.

Израильская армия также открыла огонь по перекрестку Шейх Заид в том же районе, в результате чего погибли двое палестинцев и несколько человек пострадали.

В Джебалии, на севере Газы, израильский авиаудар убил одного палестинца и ранил нескольких других. В городе Газа удар по скоплению людей привел к гибели как минимум пяти мирных жителей.

Кроме того, в Рафахе на юге сектора израильские силы нанесли удар по жилому дому и скоплению людей, что привело к гибели четырех человек. Палестинские отряды гражданской обороны и Минздрав доставили тела погибших и раненых в больницы.

С 7 октября 2023 года жертвами атак Израиля в секторе Газа стали 42 718 палестинцев, включая около 17 тыс. детей и 11 378 женщин. Еще 100 282 человека получили ранения.

Мишенью израильских обстрелов становятся больницы, образовательные учреждения и укрытия для перемещённых лиц. Также под завалами разрушенных зданий остаются тела тысяч погибших, которых не удается извлечь из-за постоянных атак и ограничений, наложенных Израилем.

Кроме того, израильские власти продолжают блокировать ввоз продуктов питания, питьевой воды и медикаментов в сектор Газа, что усиливает гуманитарный кризис.