Израильские спецслужбы и полиция сообщили о раскрытии заговора. Они арестовали семерых жителей Иерусалима в связи с обвинениями в планировании убийств израильских чиновников и других нападений по заданию иранской разведки. В совместном заявлении полиции и спецслужбы «Шин Бет» говорится, что это уже пятый случай предотварщения покушений по заданию из Тегерана.

Семь подозреваемых, жители преимущественно палестинского района Бейт-Сафафа в Иерусалиме, планировали совершить убийство видного израильского ученого и мэра одного из крупных городов Израиля. Имена предполагаемых жертв в заявлении силовиков не приводятся. Согласно заявлению, было установлено, что подозреваемым также было поручено взорвать полицейский автомобиль и бросить гранату в дом. За это нанятые иранской разведкой жители Иерусалима получили бы, утверждают израильские силовики, 200 тыс. шекелей, что приблизительно равно 53 тыс. долларов США.

Один из подозреваемых, 23-летний молодой человек, якобы поддерживал контакт с «иностранной организацией». Впоследствии он набрал группу помощников, которые подожгли автомобиль в Иерусалиме, наносили граффити на различные объекты и собирали разведывательную информацию в Израиле, говорится в сообщении.

Срок их содержания под стражей был продлен до 24 октября, и ожидается, что прокуратура Иерусалимского округа предъявит им обвинение в «серьезных нарушениях безопасности».

В понедельник израильские службы безопасности заявили о раскрытии шпионской группы, собиравшей информацию для иранской разведки, что последовало за другим арестом израильского гражданина (в сентябре), подозреваемого в причастности к организованному Ираном заговору с целью убийства политиков, включая премьер-министра [Израиля Биньямина] Нетаньяху.