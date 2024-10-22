Турецкий истребитель HÜRJET превысил скорость звука

Турецкий истребитель HÜRJET, производства компании TUŞAS, во время испытаний превысил скорость звука, достигнув 1,01 Маха (1 Мах — это скорость звука, примерно равная 1225 км/ч). Его серийное производство запланировано с 2025 года, к тому времени планируется усовершенствовать его характеристики, чтобы он мог развивать скорость до 1,4 Маха. HÜRJET предназначен не только для учебно-тренировочных полетов, но и способен выполнять широкий спектр боевых и разведывательных задач, что делает его универсальной боевой единицей. Летательные аппараты подобного класса крайне востребованы для воздушного патрулирования и защиты воздушного пространства. Его разработки также укрепляют позиции Турции как одного из лидеров в области разработки современных боевых самолетов. Проект вызвал огромный интерес не только у военных специалистов, но и у общественности, ведь это не просто шаг к усилению обороноспособности страны, но и символ технологической независимости Турции. Кроме того, HÜRJET является важным элементом в стратегии наращивания экспортного потенциала страны, так как может быть предложен как на внутреннем, так и на внешнем рынке. #trtнарусском #турция #hurjet #сверхзвуковойистребитель #тusas #турецкийсамолет #военнаяавиация #боевойсамолет #авиастроение #истребитель #технологии #скоростьзвука