ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Турецкий истребитель HÜRJET превысил скорость звука
Турецкий истребитель HÜRJET, производства компании TUŞAS, во время испытаний превысил скорость звука, достигнув 1,01 Маха (1 Мах — это скорость звука, примерно равная 1225 км/ч). Его серийное производство запланировано с 2025 года, к тому времени планируется усовершенствовать его характеристики, чтобы он мог развивать скорость до 1,4 Маха. HÜRJET предназначен не только для учебно-тренировочных полетов, но и способен выполнять широкий спектр боевых и разведывательных задач, что делает его универсальной боевой единицей. Летательные аппараты подобного класса крайне востребованы для воздушного патрулирования и защиты воздушного пространства. Его разработки также укрепляют позиции Турции как одного из лидеров в области разработки современных боевых самолетов. Проект вызвал огромный интерес не только у военных специалистов, но и у общественности, ведь это не просто шаг к усилению обороноспособности страны, но и символ технологической независимости Турции. Кроме того, HÜRJET является важным элементом в стратегии наращивания экспортного потенциала страны, так как может быть предложен как на внутреннем, так и на внешнем рынке. #trtнарусском #турция #hurjet #сверхзвуковойистребитель #тusas #турецкийсамолет #военнаяавиация #боевойсамолет #авиастроение #истребитель #технологии #скоростьзвука
Турецкий истребитель HÜRJET превысил скорость звука / Others
22 октября 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us