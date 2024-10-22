Полторы тысячи военных КНДР уже находятся на российских полигонах на Дальнем Востоке, заявили в МИД Южной Кореи. По утверждениям, оттуда они отправятся воевать в Украину. Это только первая партия северокорейских военных, которая пополнит ряды российской армии. Всего, как выяснили в Сеуле, планируется отправка 12 тыс. солдат в ближайшее время.

В южнокорейском дипломатическом ведомстве заявили, что рассматривают это как угрозу безопасности. И требуют от Москвы предпринять незамедлительные действия по выводу северокорейских военнослужащих из зоны конфликта. В противном случае, по сообщениям СМИ, Сеул может также отправить своих военных в Украину. Среди возможных сценариев ответа также передача Киеву оружия для обороны и нападения.

Убедить Пхеньян вывести северокорейских солдат вряд ли получится – там продолжают настаивать, что никаких военных не отправляли. В Москве также называют подобные сообщения дезинформацией. Так что прямое участие в конфликте Сеула вполне вероятно.

О роли южнокорейских военных в российско-украинском конфликте и вероятности начала Третьей мировой войны TRT на русском поговорил с полковником ВСУ, военным экспертом Владиславом Селезневым:

— Начнем с того, что Южная Корея — один из ведущих производителей вооружений и техники. Страна занимает восьмое место в мире по экспорту высокотехнологичных вооружений: танков, боевых машин, ракет, дронов. Это оборудование, которое делает конфликт войной четвертого поколения — когда воюют не столько люди, сколько техника и технологии.

Армия Южной Кореи имеет уникальный опыт противостояния с КНДР. И это очень важно.

— Какие есть ожидания от сотрудничества с Южной Кореей?

— В этом контексте ожидания очень высокие. Полагаю, что в первую очередь акцент будет делаться на доступе к современным технологиям, получению вооружений, техники и боеприпасов.

А учитывая, что сейчас нет прямых поставок из Сеула, то появится шанс эту опцию получить, что скажется на скорости получения грузов.

Также речь может идти о непосредственном привлечении соответствующих специалистов из Южной Кореи. То есть именно то, о чем активно пишут многие издания. Это включает консультации в части возможностей противодействия методикам и алгоритмам ведения боевых действий, которым обучены военнослужащие армии КНДР.

— То есть можно будет получить преимущество на фронте?

— Безусловно. Если говорить противостоянии армии КНДР и Южной Кореи, то Северная Корея пытается реализовать свое преимущество за счет количества, а Сеул — качества и высокой технологичности оружия.

— Удастся ли это действительно реализовать или все может остановиться на этапе заявлений?

— Сейчас имеет смысл очень внимательно отслеживать все заявления из Сеула по линии Министерства иностранных дел. И мы видим, что они достаточно категоричны. Там нет какой-то двойственности или неопределенности. Они абсолютно четко заявляют о недовольстве сближением РФ и КНДР и готовы предпринимать усилия, чтобы нивелировать присутствие северокорейских солдат на поле боя.

В Сеуле четко понимают, что такая коллаборация между Москвой и Пхеньяном может привести к значительному усилению военного потенциала армии Северной Кореи. Поэтому они будут противодействовать такому процессу.

— Может ли война в Украине перерасти во что-то более масштабное с участием других стран?

— Сейчас многие говорят о том, что Третья мировая война может начаться на Ближнем Востоке. Но определение мировой войны предполагает участие более чем 2 стран, вовлеченных в конфликт. Иран, Беларусь и КНДР имеют прямое отношение к российско-украинскому противостоянию. Так что уже сейчас можно говорить о том, что Третья мировая война началась.

Не будем забывать, что и Вторая мировая война случилась еще в 1939 году. Но в течение и конца 1939-1940-х годов все еще были какие-то иллюзии и ожидания, что удастся разрешить эту проблематику путем политических договоренностей и дискуссии. Но не получилось.

В принципе то же самое мы наблюдаем и сейчас. Хотя кто-то и пытается жить в мире иллюзий и утверждать, что война в Украине — это региональный конфликт.